В Германии призвали защитить «Северный поток-2» от США

Мартин Брудермюллер, глава крупнейшего в мире химического концерна BASF, считает, что европейцы не должны мириться с вмешательством США в такие проекты, как «Северный поток — 2». В своем интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung, он выступил в поддержку магистрального газопровода. Магнат считает, что благодаря «Северному потоку — 2» на европейском рынке появится больше конкурентных ресурсов.

«Я не вижу ничего страшного в том, что американцы хотят увеличить поставки СПГ. При сжижении природного газа и последующем возвращении его в исходное газообразное состояние, однако, выделяется дополнительный CO2. К тому же американский СПГ попросту дороже российского природного газа» - сказал Брудермюллер.

Глава немецкого концерта выразил надежду, что здравый смысл в этом вопросе все-таки возобладает, и США не станут вводить санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.

Мартин Брудермюллер также назвал Россию важным геостратегическим партнером для Евросоюза.

Ранее, стало известно, что конгресс США планирует наложить не менее пяти видов санкций в адрес предприятий, имеющих отношение к реализации проекта «Северный поток - 2».

Несмотря на заявление США о введении новых санкций в отношении «Северного потока - 2», Дмитрий Песков заявлял, что строительство газопровода будет завершено.