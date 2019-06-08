«Пытаюсь сделать все, что в моих силах»: Сигал о своем вкладе в улучшение отношений между странами

Голливудский актер Стивен Сигал поделился своим впечатлением от Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В комментарии «Звезде» артист отметил, что его впечатлили усилия России и Китая улучшить отношения между обеими странами. Актер подчеркнул, что в целом форум ему понравился.

Что же касается санкций со стороны США, то Сигал выразил надежду, что они скоро закончатся.

«Я бываю и в Америке. Я путешествую по миру как дипломат и пытаюсь помочь улучшить отношения между Америкой, Россией, Японией и Китаем. Пытаюсь сделать то, что в моих силах, чтобы улучить отношения везде», - подчеркнул он.

Актер Стивен Сигал, имеющий гражданство России, в прошлом году был назначен специальным представителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. На новом посту он займется содействием развитию отношений России и США в гуманитарной сфере, включая сферы культуры и искусства.

Ранее президент РФ Владимир Путин ответил китайской пословицей на вопрос о том, какое место занимает РФ в борьбе за экономическое первенство, которая происходит между Китаем и Соединенными Штатами.

В Санкт-Петербурге в период с 6 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум. В рамках ПМЭФ-2019 запланировано 170 мероприятий деловой программы.

Из мировых лидеров на форум были приглашены главы Китая, Болгарии, Словакии и Армении. Кроме того, в ПМЭФ-2019 принимает участие генеральный секретарь ООН.