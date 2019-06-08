Немая угроза: полицейские в США перепутали грабителя с ланью

Необычный инцидент произошел недалеко от техасского города Даллас: местная полиция ворвалась в жилой дом после того, как поступила информация о якобы краже со взломом. По словам владельца помещения, сначала она услышала, как разбивается окно, а затем решила спрятаться в шкафу с оружием.

По данным полиции, когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили разбитое окно и услышали передвижение внутри дома. Тогда было принято решение вызвать подкрепление. Не исключалось, что у «злоумышленника» имеется оружие, уточняет CBS DFW.

Однако когда полиция проникла внутрь с предупреждениями «преступнику», оказалось, что возмутителем спокойствия является не кто иной, как лань: животное в панике металось по квартире в поисках выхода.

Полицейские помогли животному вырваться наружу. Однако лань успела нанести в доме некоторый ущерб. Кадры с места были опубликованы на YouTube.