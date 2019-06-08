Лена Ленина объяснила, как Алибасов мог перепутать сок с отравой

Светская львица и бизнесвумен Лена Ленина рассказала на своей странице в Facebook причины трагедии, которая произошла с Бари Алибасовым.

Знаменитая блондинка написала, что у них с Бари Каримовичем кармическая связь и тесная дружба.

«И мы, действительно, очень хорошо понимаем друг друга. Мы даже болеем синхронно – когда я в неуемном стремлении к аристократизму упала с лошади и получила травму, он решил хлебнуть жидкости для очистки труб,» - сокрушается Ленина.

Светская львица не может понять возмущение людей, которые удивляются, как Алибасов мог принять за сок зловонную ядовитую жидкость. Ленина решила раскрыть проблемы со здоровьем артиста, которые он никогда не афишировал.

«Они просто не знали, что в свои 72 года Бари Каримович почти не слышит, плохо видит и его обоняние никуда не годится. Я опущу подробности о его других проблемах со здоровьем, потому что они не имеют отношения к вопросу о том, как можно не почувствовать дурной запах химии и не прочитать этикетку отравы,» - написала Ленина.

Поздним вечером, 4 июня, Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, перепутав ее с соком. Скорая помощь оперативно приехала по вызову, но Алибасову понадобилась госпитализация.

Сейчас музыкант находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Специалисты погрузили продюсера в состояние медикаментозного сна, из которого его планируют вывести сегодня.

Так же стало известно, что родные артиста планируют подать в суд на производителей «Крота», чтобы подобных трагедий больше не случалось.