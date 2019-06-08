В Раде призвали судить президентов Украины за госизмену

В Раде призвали судить первых двух президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму за госизмену.

Как заявил депутат Верховной рады Юрий Левченко, Будапештский меморандум предполагает минимальность гарантий по отношению к Украине.

«Их там почти нет» - сказал народный избранник.

Таким образом, резюмировал он, Кравчук и Кучма «отдали третий ядерный потенциал мира за бумажку, которая мало что значит», передает NewsOne.

По словам Левченко, документ предусматривает, что «по инициативе страны, на которую напали, другие страны-члены Совбеза ООН обязаны поднять этот вопрос на Совете и рассмотреть помощь государству, на которое напали».

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.