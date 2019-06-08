Борьба за время: ученые выяснили, почему организм начинает стареть

Исследователи из Университета Майами в США пришли к выводу, что ключевые генетические программы, способствующие долголетию, могут работать не дольше среднего возраста.

Ученые проанализировали активность ответственных за противостояние старению генов в образцах тканей, которые были предоставлены людьми разного возраста. В результате исследования выяснилось, что антивозрастные системы человека полностью прекращают свою работу уже к 50-60 годам.

По мнению экспертов, проблема кроется в белке – «мишени рапамицина млекопитающих». Он отвечает за ряд ключевых клеточных процессов, например за рост и деление клеток.

Ученые убеждены, что система регуляции программ старения у людей выше, чем у других видов, сообщает EurekAlert!. Это произошло в результате эволюции, когда организму было необходимо научиться обеспечивать человеку долгую жизнь, но не настолько, к какой люди привыкли в настоящее время.

Треть россиян полагает, что старость начинается в возрасте от 50 до 59 лет, еще треть считает, что стариком можно называться только по достижении минимум 60 лет, а 8% опрошенных даже после 80 лет молоды душой.