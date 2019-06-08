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Мексика разместит на границе бойцов Нацгвардии для сдерживания мигрантов

Тамара Астапенкова
06:30 08.06.2019
Госдепартамент США распространил совместную декларацию о достигнутых соглашениях с Мексикой.
Мексика разместит на границе бойцов Нацгвардии для сдерживания мигрантов
© Фото: ruptly.tv

США и Мексика заключили договоренности по укреплению сотрудничества для обеспечения лучшей защиты общей границы. Совместную декларацию об этом опубликовал Госдепартамент США на своем сайте.

Согласно документу, Мексика теперь обязана разместить Национальную гвардию по всей стране, уделяя особое внимание южной границе, для урегулирования потока нелегальных мигрантов.

По соглашению, Соединенные Штаты и Мексика будут обмениваться информацией и координировать действия «для обеспечения лучшей защиты и безопасности общей границы».

Ранее, президент США Дональд Трамп написал на своей страничке в Twitter, что рад достигнутому соглашению с Мексикой и приостанавливает на неопределенный срок свое решение о введении с понедельника пошлин на мексиканские товары.

В конце мая Трамп заявил о вводе пятипроцентной пошлины на все товары из Мексики, из-за кризиса на границе. Нововведение должно было начать действовать с 10 июня.

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