Огненный дождь: полыхающий в Варшаве небоскреб сняли на видео

В Польше здание строящегося небоскреба превратилось в пылающий «факел»: верхние этажи постройки охватило пламя. Инцидент попал на видео.

Как видно на опубликованном на YouTube ролике, пламя охватило верхние этажи небоскреба. Уточняется, что пожар произошел в 23:00 по местному времени в Варшаве.

На видео показано, как с 25 этажа вниз летят пылающие обломки. В результате территорию вокруг небоскреба пришлось временно заблокировать в целях безопасности пешеходов.

По данным Daily Mirror, огонь охватил сразу три этажа здания. Благодаря тому, что небоскреб только строился, внутри никого не было. Также отсутствуют сообщения о пострадавших.

Для ликвидации пламени было привлечено 60 пожарных. Небоскреб должен быть достроен к началу 2020 года.