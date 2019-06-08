Только крестик сгорел: житель Пензы получил удар молнии в голову и выжил

Россиянин сумел пережить прямое попадание молнии в голову. Инцидент произошел с дорожным рабочим Николаем Тюкиным, на трассе под Пензой.

Незадолго до происшествия он работал вместе с коллегами на обочине. Когда погода испортилась, мужчины начали собираться в рабочем автобусе, чтобы переждать ливень.

«В этот момент в меня ударила молния. Я ничего не помню с того момента. Очнулся при подъезде к больнице в карете скорой помощи. Все металлические застежки с моей одежды разлетелись и пропали. Саму одежду разорвало в клочья, и она обгорела», - рассказывает переживший удар молнии рабочий.

На теле мужчины отчетливо видно, куда ударил разряд. На шее рабочего висел нательный крест, который испарился, оставив характерный след на коже.

©

Мужчина уверен, что в тот день именно крест на груди спас его жизнь и уже называет шестое июня своим вторым днем рождения.

«Молния зашла не внутрь тела, то есть не затронула органы, а по цепочке с крестиком поверх тела пошла», - уверен рабочий.

Тридцатилетний рабочий провел два дня в реанимации, после чего был переведен в общую палату.

Несмотря на то, что сильнейший разряд электричества прошил его насквозь, внутренние органы оказались не задеты.

На память об инциденте у Николая остался шрам на шее и отметины на правой ноге и стопе, через которую молния ушла в землю.

Врачи говорят, что счастливчик готов к выписке в ближайшее время.