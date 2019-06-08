Родной берег: названы безопасные для купания пляжи Москвы

Сотрудники столичного Управления Роспотребнадзора перечислили безопасные зоны для купания.

В течение всего летнего сезона за ними будет осуществляться контроль, включая постоянный забор воды на анализы и публикация отчетов проверки.

На территории Москвы находится 11 зон отдыха с возможностью купания. Их полный перечень представлен на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

В настоящее время приняты к эксплуатации и взяты под контроль семь зон для отдыха на воде: пляж «Левобережный», «Мещерское», «Озеро Черное», «Озеро Школьное», Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО) и Тропарево.

В этих местах вода и песок соответствуют нормативным требованиям безопасности, на территории зон отдыха проведена акарицидная обработка, а обслуживающий персонал прошел необходимые медицинские осмотры.