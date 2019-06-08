Плоды ультиматума: Мексика согласилась сократить поток мигрантов в США

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Мексикой по торговле и мигрантам.

В этой связи официальный Вашингтон приостанавливает свое решение о введении с понедельника пошлин на мексиканские товары.

«Я рад сообщить вам, что Соединенные Штаты Америки достигли подписанного соглашения с Мексикой. Тарифы, которые должны быть введены США в понедельник против Мексики, настоящим приостанавливаются на неопределенный срок. Мексика, в свою очередь, согласилась принять решительные меры», - написал президент США на своей странице в Twitter.

Под решительными мерами, на которые согласились мексиканские власти, Трамп подразумевает значительное сокращение числа незаконных мигрантов, ежедневно сотнями пересекающих южную границу Штатов.

Сотрудники пограничной службы США встретили в мае более 144 тысяч иммигрантов без документов на юго-западной границе, что является рекордом за последние 13 лет.

Более 132 тысяч из них были остановлены при незаконном пересечении границы.

В конце мая глава Белого дома объявил о намерении обложить мексиканские товары пошлинами в 5% и ежемесячно увеличивать их размер, пока они не достигнут 25%.