Мадуро заявил об открытии границы с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал распоряжение открыть границу с соседней Колумбией.

Пограничные переходы были закрыты в феврале этого года, после того, как представители оппозиции попытались доставить через них гуманитарную помощь из США.

«Во исполнение в полной мере нашего суверенитета я приказал открыть пограничные переходы с Колумбией в штате Тачира. Мы - мирный народ, который твердо защищает нашу независимость и самоопределение», - написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.

Инцидент на границе с Колумбией произошел 23 февраля и привел к столкновениям представителей оппозиции и сил, поддерживающих официальные власти.

Комментируя произошедшее, посол Боливарианской республики в России Карлос Рафаэль Фариа Тортос предположил, что в наборах для оказания гуманитарной помощи находились просроченные лекарства и продукты питания.

К тому же, заверил высокопоставленный дипломат, груз из США не проверила ни одна международная организация.

Политический кризис в Венесуэле обострился 23 января 2019 года, после того как в ходе акций протеста оппозиционный лидер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Самозванца поддержали США, Великобритания и ряд их союзников. Они в ультимативной форме потребовали от действующего президента Николаса Мадуро оставить свой пост и провести в стране внеочередные президентские выборы.

В поддержку действующих властей выступили Россия, Китай, Индонезия, Турция и главы других государств.