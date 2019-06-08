Экс-супруг осужденной в США россиянки предложил ей сделку по детям

Бывший муж осужденной в США Богданы Осиповой предложил ей совместную опеку над детьми, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что россиянку осудили на семь лет лишения свободы за «похищение» собственных детей, которых она вывезла в Россию в 2014 году, перед разводом с американским супругом.

Три года спустя Осипова прилетела в США, чтобы договориться с бывшим мужем об опеке и выплате алиментов, но была арестована в рамках возбужденного против нее уголовного дела.

Суд в США встал на сторону отца детей и счел действия их матери вымогательством.

Вынося приговор, судья уточнил, что женщина может быть освобождена из-под стражи, если будет способствовать возвращению несовершеннолетних в США.

В ходе заседания Богдана Осипова дала на это согласие, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, запретил их выезд за границу.

На приговор уже отреагировали в российском консульстве в Хьюстоне. Там его назвали несправедливым и заявили о намерении добиваться пересмотра решения суда.

Сейчас россиянка содержится в тюрьме города Ливенуорт, штата Канзас, но через неделю ей могут сменить место отбывания наказания.