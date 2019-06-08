Названа главная опасность фастфуда для детей

Регулярное употребление в пищу фастфуда ведет к проявлению аллергических реакций, так как в организме накапливаются особые вещества.

Особенно пагубное влияние они оказывают на детский организм, отмечают итальянские аллергологи, выступающие на международной конференции ESPGHAN.

Именно популярность нездорового питания, по мнению ученых, привела к тому, что сегодня каждый десятый житель развитых стран страдает от пищевой аллергии, в той или иной форме.

«Ни одна существующая теория или модель не способны раскрыть того, почему число носителей пищевой аллергии резко выросло в последние годы. Накопление большого числа конечных продуктов гликирования в организме любителей фастфуда может объяснять появление этой эпидемии», - цитирует РИА Новости заявление Роберто Канани из Неаполитанского университета.

За последние годы ученые раскрыли множество нелицеприятных фактов об особенностях фастфуда. Это и огромное количество калорий в жирной пище, которая способствует развитию болезни Альцгеймера и возникновение бесплодия у женщин.

К неутешительному открытию по поводу влияния западной диеты на здоровье детей, Канани и его коллеги пришли наблюдая за здоровьем 60 школьников.

В пользу выводов ученых говорит и то, что аллергиков среди жителей бедных стран Азии и Африки, в которых сети ресторанов быстрого питания не представлены, почти нет.