«Эликсир бессмертия» с грядки: врачи назвали напиток, продлевающий жизнь

Регулярное употребление несоленого томатного сока значительно увеличивает годы жизни человека.

К таким выводам пришла международная группа ученых, которая в поисках «эликсира бессмертия» экспериментировала с различными напитками.

Научные изыскания было решено провести в Японии и без того известной на весь мир своими долгожителями.

«Наша новая работа является первой, где в долгосрочной перспективе изучается влияние употребления томатов и продуктов на их основе на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний», - заявили медики, описывая результаты эксперимента на страницах издания Medicalxpress.

У участников эксперимента, спустя некоторое время, стабилизировалось артериальное давление и упал уровень вредного холестерина, в том числе у пожилых людей, входящих у группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Позитивные изменения отмечались, как у мужчин, так и у женщин.