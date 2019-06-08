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Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Алексей Савелов
23:51 08.06.2019
При этом она отметила, что украинские военные делают это вынуждено.
© Видео: ТСН, YouTube © Фото: Минобороны Украины

Новый официальный представитель президента Украины, недавно назначенная на должность Юлия Мендель допустила, что украинские военные убивают мирных жителей Донбасса.

Однако, по ее словам, они делают это вынуждено. 

«Очень часто наши военные попадают на провокации. Когда по ним стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом гибнут наши люди, украинцы», - заявила она в эфире телеканала «1+1».

Напомним, что ранее второй президент Украины, а ныне представитель этой страны в ТКГ Леонид Кучма предложил ввести режим тишины в Донбассе, при котором украинские военные «не стрелять в ответ» на выстрел противника.

Ранее в результате обстрела в районе села Марьевка в Луганской области погиб мирный житель 1955 года рождения.

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