Кошмар в тоннеле: в Бостоне вагон метро сошел с рельсов

Одиннадцать человек получили травмы в результате схода с рельсов поезда метрополитена в США.

Инцидент произошел в Бостоне штат Массачусетс. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, а десять человек были доставлены в больницу, сообщают представители пожарного департамента города в своем официальном микроблоге в Twitter.

Пострадавших пришлось выносить из тоннеля на носилках и доставлять в клинику вертолетами.

Среди тех, кому понадобилась помощь медиков – машинист метропоезда. Сообщается, что его жизни и здоровью пострадавших пассажиров ничего не угрожает.

Авария привела к серьезным сбоям в работе общественного транспорта. Поезда метро следуют с длительным интервалами, а на восстановление рабочего графика понадобится несколько часов.

Специально созданная комиссия занимается выяснением причин аварии.