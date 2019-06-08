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Бойцы ДНР уничтожили БМП-2 и минометный расчет ВСУ

Ян Брацкий
23:17 08.06.2019
В результате обстрела со стороны украинских силовиков, были повреждены два жилых дома на территории ДНР.
Бойцы ДНР уничтожили БМП-2 и минометный расчет ВСУ
© Фото: Мiнiстерство оборони Украiны, facebook

Бойцы вооруженных сил Украины обстреляли из минометов жилые кварталы в самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ополченцы были вынуждены открыть ответный огонь. Киевские силовики также использовали орудия БМП.

Об этом, на традиционном брифинге для журналистов сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

«Сегодня украинские оккупационные войска из минометов калибра 120 и 82 миллиметров подвергли обстрелу район поселка шахты Гагарина. Всего по населенному пункту были выпущены 20 мин», - заявил представитель самопровозглашенной республики.

Ответным огнем ополченцев минометный расчет и украинский БМП-2 были уничтожены, уточнили в ДНР.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что с приходом к власти нового украинского президента Владимира Зеленского число нарушений перемирия в Донбассе увеличилось.

Политик связывает это с тем, что у Зеленского слабый авторитет среди украинских военнослужащих, поэтому он не может повлиять на прекращение обстрелов.

Киевские власти ополчились против юго-востока страны в 2014 году, после того, как население Донбасса отказалось поддержать военный переворот.

По данным ООН, жертвами конфликта за это время стали более десяти тысяч человек. Вопросом урегулирования конфликта занимается трехсторонняя контактная группа переговорщиков на встречах в Минске.

Несмотря на регулярные призывы прекратить стрельбу и наладить национальных диалог, официальный Киев продолжает провокации на линии соприкосновения.

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