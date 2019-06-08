Вексельберг объяснил стремление европейского бизнеса вернуться в Россию

Российский предприниматель Виктор Вексельберг назвал естественным интерес европейских инвесторов к российской экономике.

На полях международного экономического форума в Санкт-Петербурге он заявил, что потеряв российский рынок из-за неоправданных санкций, международный бизнес понес колоссальные убытки и теперь пытается вернуться на прежние позиции сотрудничества, что является правильным решением.

«Именно поэтому мы сегодня видим такой большой интерес и такую активность на форуме. Это беспрецедентно, когда у нас такое большое количество участников, в том числе иностранных партнеров. Знаете, я хотел бы сказать, что здесь присутствует большая делегация из Швейцарии и кому, как не им проводить определенные параллели между Давосским форумом и Петербургским. Так вот, они честно признают, что питерский форум не хуже по насыщенности, по содержанию и по проблематике», - заявил Вексельберг.

Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице России с 6 по 8 июня.

Среди его участников тысячи предпринимателей из более чем ста стран, представители крупного бизнеса, руководители ведущих производств и высокопоставленные политики.

В этом году, мероприятие посетил председатель КНР Си Цзиньпин.

Только в первый день работы форума его участники уже заключили контакты на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей.