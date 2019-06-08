Россияне дадут имя новой планете

Россияне смогут присвоить название новой планете НАТ-Р-3b, которая находится на расстоянии 450 световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы.

Об этом говорится на официальном сайте Международного астрономического союза (МАС), который объявил о начале конкурса на выбор будущих наименований недавно открытых экзопланет.

Участие в нем принимают энтузиасты со всего мира. В ноябре каждая страна предложит имя для своей планеты а в декабре МАС опубликует итоги опроса.

Небесное тело, которое досталось жителям нашей страны, было открыто еще в 2007 году. Особенностью этой экзопланеты является температура на ее поверхности.

Так как она вращается вокруг солнцеподобной звезды, ее атмосфера раскалена до невероятных температур.