Россияне дадут имя новой планете
Жителям нашей страны предстоит дать название открытой в 2017 году планете, расположенной в созвездии Большой Медведицы.
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Россияне смогут присвоить название новой планете НАТ-Р-3b, которая находится на расстоянии 450 световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы.
Об этом говорится на официальном сайте Международного астрономического союза (МАС), который объявил о начале конкурса на выбор будущих наименований недавно открытых экзопланет.
Участие в нем принимают энтузиасты со всего мира. В ноябре каждая страна предложит имя для своей планеты а в декабре МАС опубликует итоги опроса.
Небесное тело, которое досталось жителям нашей страны, было открыто еще в 2007 году. Особенностью этой экзопланеты является температура на ее поверхности.
Так как она вращается вокруг солнцеподобной звезды, ее атмосфера раскалена до невероятных температур.