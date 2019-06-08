В СК РФ рассказали подробности жесткой посадки самолета в Подмосковье

По факту жесткой посадки легкомоторного самолета, которая произошла в лесном массиве недалеко от деревни Кармолино Щелковского района Московской области, начата доследственная проверка. Об этом говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следствию известно, что в субботу, 8 июня, примерно в 14.00 мск, мужчина 1963 года рождения решил осуществить полет над полем в Щелковском районе Подмосковья на самолете типа «Китфокс». После того, как воздушное судно поднялось на высоту не превышающую 20 метров, у него произошло отключение двигателя в связи с отсутствием подачи топлива.

В результате ЧП пилот получил травмы и сейчас находится в лечебном учреждении. На месте инцидента продолжает работу следственно-оперативная группа.