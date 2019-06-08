Пилот самолета снял на видео мощный торнадо над Оттавой
Волонтер ACM Warbirds of Canada Джонатан Илэр из кабины самолета снял на видео мощный торнадо, который обрушился на восточную часть канадской Оттавы. Стихия бушевала с такой силой, что повалила деревья и повредила дома в городе.
По словам Илэра, который в тот момент находился за штурвалом воздушного судна, когда он стал свидетелем природного явления, он не осознавал, какой опасности подвергается.
«Я просто наблюдал чудесное и ужасающее природное явление», - приводит CBC слова волонтера.
Как уверяет пилот, лишь оказавшись на земле он понял, какой опасности подвергался.
На записи, сделанной в небе и опубликованной волонтером на его странице в Facebook, видно, как над населенным пунктом проносится огромная серая воронка, над которой сверкают разряды молний.
Ранее в Сети была опубликована видеозапись торнадо, который обрушился на Минск.