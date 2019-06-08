Двое мирных жителей погибли в результате обстрелов боевиков в Сирии

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, за сутки нанесли не менее 12 ударов по мирным городам Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Арабской республике генерал-майор Виктор Купчишин на брифинге.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Руйесет-Эскандер (дважды), Кара-Джагез, Акч-Баэр, Ройс-Услейман, Кара-Джагез, Айн-Эн-Наур, Раша, Мукатталь и Ройсет-Рушу провинции Латакия, Эль-Харука (дважды) провинции Хама», - рассказал генерал-майор.

Он также отметил, что в результате этих обстрелов двое мирных жителей погибли, в том числе один ребенок.

Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск. В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.

Общая численность группировки террористов здесь составляет 50 тысяч человек.