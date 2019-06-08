Героиня «Игры престолов» рассказала, кто оставил в кадре стаканчик с кофе

Английская актриса Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк в саге «Игра престолов», вернулась к теме пресловутого стаканчика с кофе, который появился в одной из серий последнего сезона.

Напомним, он невольно стал еще одним героем одной из сцен после того, как кто-то забыл убрать его перед началом съемок.

Поклонники сериала предположили, что именно «Санса Старк» могла помочь ему в этом по причине нелюбви к Дейенерис Таргариен, перед которой стаканчик собственно и появился в кадре. Однако Тернер опровергла подобные домыслы.

По ее словам, кофе в кадре мог оставить ее коллега Кит Харингтон, исполнявший роль Джона Сноу, по причине обычной лени. При этом актриса отметила, что слышит про «ляп» с кофе едва ли не чаще, чем про резонансный финал всего сериала. Ее слова цитирует Daily Mail.

Помимо стаканчика, в саге о средневековье были замечены и другие предметы современного обихода. Так, в сцене совета лордов Вестероса внимательные зрители увидели возле ноги одного из героев пластиковую бутылку с водой, которой там быть было не должно.