Суд отпустил журналиста Голунова под домашний арест

Суд избрал меру пресечения задержанному ранее в Москве журналисту Ивану Голунову. Это будет домашний арест сроком на два месяца до 7 августа.

Так судебные органы отреагировали на просьбу следствия о заключении мужчины под арест. Защита просила избрать мерой пресечения домашний арест, утверждая, что журналист не имеет намерений скрываться от следствия и имеет постоянное место жительства в Москве.

Ранее Голунова задержала полиция. При досмотре у него были обнаружены свертки с порошкообразным веществом. Впоследствии по месту его проживания были найдены схожие пакеты и весы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228 Уголовного кодекса России. Журналист свою вину полностью отрицает и заявляет, что найденные вещи ему не принадлежат. В ходе заседания он подчеркнул, что ни в чем не виноват и готов доказывать это, сотрудничая со следствием.