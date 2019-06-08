В Венесуэле создали механизм для расчета с Россией в рублях

Венесуэла создала платежный механизм для расчета в рублях с Россией. Соответствующее заявление сделал вице-президент Боливарской республики по вопросам экономики и финансов Тарек Эль-Айссами в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, в связи с тем, что введенные Соединенными Штатами односторонние ограничительные меры препятствуют использованию традиционной системы и платежей в долларах, власти Венесуэлы были вынуждены «оценивать все механизмы».

«В связи с этим мы установили платежный механизм для выполнения наших обязательств перед Россией, и он будет в рублях», - сказал Эль-Айссами.

Ранее сообщалось, что американский Минфин расширил санкционный список против Венесуэлы. На этот раз в него попали компании, связанные с судоходством.

В соответствии с опубликованным на сайте ведомства списком, ограничительные меры коснулись предприятий Monsoon Navigation Corporation и Serenity Maritime Limited. Вместе с тем санкциям подверглись также и два нефтяных танкера - Leon Dias и Ocean Elegance.