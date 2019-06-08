Парламент Молдавии утвердил новое правительство

Молдавский парламент в субботу, 8 июня, утвердил состав кабинета министров во главе с лидером правой оппозиции Майей Санду. За ее кандидатуру отдали свои голоса 61 из 101 народных избранника.

Как сообщил президент республики Игорь Додон на своей странице в Facebook, программа Санду предусматривает «освобождение государства от олигархического режима», восстановление экономики и сотрудничества с Международным валютным фондом, а также борьбу с коррупцией и бедностью.

После того, как заседания парламента было завершено, правительство Молдавии во главе с новым премьером принесло присягу.

Игорь Додон высказал уверенность в том, что «от возможностей Майи Санду зависит, насколько функциональным будет это правительство». Кроме того, он выразил надежду на то, что «это будет хорошее правительство».

Стоит отметить, что ранее, после консультаций с парламентскими, Додон лично выдвинул кандидатуру Санду на должность главы правительства Молдавии.