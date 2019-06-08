В Германии после столкновения с контейнеровозом утонул последний исторический парусник

На севере Германии утонул исторический парусник No 5 Elbe. Это произошло в субботу, 8 июня.

Причиной послужило его столкновение с контейнеровозом. Происшествие случилось в акватории города Штаде. Многометровый контейнеровоз под флагом Кипра следовал в направлении Северного моря в тот момент, когда произошло столкновение.

На борту парусника было 43 человека, все они спасены. Пострадали пятеро из них, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Спасти шхуну после этого уже было невозможно, и она утонула. Об этом сообщает HAZ.

No 5 Elbe был последним гамбургским судном эпохи деревянного кораблестроения. После недавней реставрации, на которую было потрачено 1,5 миллиона евро, шхуна использовалась для праздничных мероприятий и по особым случаям.