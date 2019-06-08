В Москву пришли ливни с грозой

Вечером в субботу, 8 июня, на Москву обрушился сильный дождь, местами сопровождаемый грозой. По данным сервиса «Яндекс.Погогда», ливни в основном затронули западную часть столицы и близлежащую область.

О том, что на столичный регион надвигается гроза, ранее сообщили в ГУ МЧС по региону.

Днем ранее, 7 июня, грозы и дожди пришли в Крым. В результате удара стихии некоторые районы полуострова оказались буквально затопленными.

Кадры наводнения в Крыму начали активно публиковать пользователи социальных сетей.