Децл посмертно получил музыкальную премию МУЗ-ТВ

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, посмертно удостоен премии МУЗ-ТВ «За вклад в развитие хип-хоп музыки». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте премии.

Напомним, Кирилл Толмацкий умер 3 февраля сразу после своего концерта в Ижевске. Артисту стало плохо, и прибывшие на вызов врачи не смогли его спасти. Причиной смерти 35-летнего музыканта стала сердечная недостаточность.

В апреле Децл был удостоен звания «Хип-хоп-легенда» музыкальной премии «Жара Music Awards - 2019» посмертно.