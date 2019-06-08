Посаженный Трампом и Макроном дуб не выжил

Дуб, который в 2018 году посадили на лужайке Белого дома главы США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, не выжил. На месте, где когда-то было деревце, остался лишь гладкий газон.

Сообщается, что растение не смогло пережить длительный карантин при ввозе в Соединенные Штаты, поэтому не прижилось. Дуб привезли из французского департамента Эн, где во время Первой мировой войны погибло не менее двух тысяч солдат США, и он должен был стать символом связи между двумя странами. Однако из-за американского карантина на ввоз растений, способных распространить болезни или насекомых, этого не случилось. Об этом сообщает Le Figaro.

Напомним, приуроченный к 250-летию установления дипломатических отношений между США и Францией визит французского лидера и его супруги в Соединенные Штаты прошел в апреле прошлого года. В связи с этим Макрон подготовил для Трампа в качестве символического подарка саженец дуба.