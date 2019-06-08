Сын Алибасова рассказал, как продюсер мог выпить средство для чистки труб

Бари Алибасов-младший, сын продюсера Бари Алибасова, рассказал, как его отец мог выпить бытовую химию. По его словам, музыкант просто привык к тому, что все в его доме находится на своих местах, и это стало причиной инцидента в студии.

«У него там все четко стоит по местам. Все на своих полочках - от ключика до пылинки. Поэтому если у него что-то стоит около раковины, то это что-то питьевое. А в студии, видимо, кто-то прочищал трубу и оставил около раковины очиститель», - поведал Алибасов-младший.

Мужчина также отметил, что мог сыграть роль и суетной характер продюсера, который вполне мог на бегу, не глядя, схватить стакан и сделать глоток. После этого Алибасов-старший практически сразу выплюнул химию, но она уже обожгла ему внутренности. Обстоятельства трагической случайности сын музыканта описал в интервью телеканалу НТВ.

Напомним, музыкальный продюсер Бари Алибасов оказался в реанимации НИИ имени Склифосовского после того, как по ошибке выпил средство для чистки труб. Перед тем как медики ввели его в состояние медикаментозного сна, он написал завещание. На настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое, но врачам удалось справиться с ожогами дыхательных путей.