В Евросоюзе назвали ошибкой санкции против Крыма

Введение санкций в отношении Крыма является ошибкой. Такое заявление сделала глава делегации общественников из стран ЕС Татьяна Говорова-Генард.

«Все санкции против Крыма были сплошной ошибкой. Мы очень сожалеем, что в отношении Крыма введены эти ограничительные меры», - приводит РИА Новости слова Говоровой-Генард.

Глава прибывших в Крым европейских общественников с сожаление добавила, что в Европе нет крымского вина. При этом она подчеркнула, что делегация «с пониманием относится к историческому выбору» жителей полуострова, который они сделали пять лет назад на референдуме.

В состав делегации общественников Евросоюза вошли 14 человек из разных европейских стран, в том числе из Люксембурга, Франции, Бельгии, Италии, Польши, Греции.

Крым стал частью Российской Федерации после всенародного референдума, который был проведен на полуострове 16 апреля 2014 года. В ходе голосования подавляющее большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.