МИД РФ прокомментировал иск Украины в суд ООН

В Министерстве иностранных дел России надеются на то, что Международный суд ООН отклонит украинский иск против РФ до его рассмотрения по существу. Российская сторона рассчитывает, что судебные органы внимательно рассмотрят аргументы об отсутствии у них юрисдикции для рассмотрения обвинений в адрес РФ.

В ведомстве отметили, что обращение Украины в Международный суд ООН является очередной попыткой отвлечения внимания от собственных правовых нарушений. Мнение МИД базируется на том, что украинская сторона не смогла доказать факт какого-либо притеснения этнических народов, проживающих на территории Крыма, совершенного Россией, из-за которого непосредственно и подан иск.

«Украина напрочь проигнорировала необходимость обращения в Комитет по ликвидации расовой дискриминации и задействования других специальных процедур разрешения споров», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, иск Украины к России о нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации был частично удовлетворен Международным судом ООН, после чего российская сторона выступила с возражениями в отношении юрисдикции суда и приемлемости обращения Украины.