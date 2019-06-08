Опубликовано видео с места падения самолета в Подмосковье

Опубликованы кадры с места падения самолета в Щелковском районе Подмосковья.

На них видно, что для конструкции летательного аппарата жесткое приземление в лесополосе стало фатальным: сам самолет и его хвост лежат на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Кабина самолета перевернута и смята, а крылья находятся между деревьями. Желтый фюзеляж сильно поврежден, повсюду разбросаны его осколки.

Напомним, самолет потерпел жесткую посадку вблизи деревни Кармолино. Кроме пилота, никто не пострадал - мужчина получил перелом руки. По факту случившегося органами СУ на транспорте СК РФ организована доследственная проверка.