Московский зоопарк приглашает всех желающих на завтрак с пандами

Московский зоопарк приглашает позавтракать с пандами, которых на этой неделе передал России лидер Китая Си Цзиньпин. Специальные сеансы для посетителей организовали утром. В это время можно понаблюдать, как животные умываются, едят и играют.

Две большие панды, Жуи и Диндин, размещены в павильоне «Фауна Китая». В утренние часы, а именно с 08:00 до 10:00, навестить животных могут все желающие, а вот посмотреть на новичков зоосада вечером разрешено только по предварительной регистрации.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин стали первыми посетителями павильона для панд в Московском зоопарке.

Два больших бамбуковых медведя, самец Жуи и самка Диндин, были доставлены из китайской провинции Сычуань в Москву в конце апреля этого года. В начале мая они прошли ветеринарный контроль и поступили в Московский зоопарк, где некоторое время находились на карантине.

Две панды будут пребывать на территории Московского зоопарка в течение 15 лет. Медведи юридически принадлежат КНР и в Москве находятся временно, а значит, их потомство также будет принадлежать китайской стороне.