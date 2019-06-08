«Люди высыхают»: врач назвала меры предосторожности во время жаркой погоды

Жаркая погода представляет наибольшую опасность для маленьких детей, людей пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями и беременных женщин. Такое заявление сделала заведующая терапевтическим отделением ГКБ № 31 Марина Анисимова.

К группе риска специалист также отнесла людей, которые страдают хроническими и прежде всего сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«В силу того, что люди пьют недостаточное количество жидкости, они "высыхают". Кровь становится более густой, возможно повышение давления, развитие более активного тромбообразования... угроза развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов», - приводит RT слова Анисимовой.

Эксперт напомнила о необходимости надевать головные уборы в жаркую погоду и посоветовала носить одежду из «дышащей» ткани. Также Марина Анисимова порекомендовала пить воду каждые 30-60 минут.

Ранее сообщалось, что почти на всей европейской территории России установилась изнуряющая жара. Столбики термометров стремятся вверх, обновляя многолетние рекорды в различных регионах.