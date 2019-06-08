«Котелок», не вари: в Испании из-за поломки аттракциона пострадали 28 человек

В Испании, в городе Ла-Ринконада, произошла поломка развлекательного аттракциона, в результате которой пострадали взрослые и дети.

Инцидент произошел 8 июня. По предварительным данным, крепления аттракциона под названием «Котелок» не выдержали нагрузки и сломались, из-за чего развалилась вся конструкция. В результате пострадали 28 человек, в числе которых пятеро детей. Девять человек доставлены в местные больницы. Для жизни четырех из пяти детей опасности нет, но 13-летняя девочка находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает местное издание Diario de Sevilla.

Видео с места событий опубликовано в Twitter, на нем запечатлены два аттракциона. В один из моментов гуляющие резко разбегаются в стороны. В конце видео показаны лежащие на земле люди.