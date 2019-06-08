Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019. Высокие результаты экзамена по математике профильного уровня, 81-100 баллов, показали более 25 тысяч учеников.

В этом году школьники имели право выбора между базовым и профильным уровнями сдачи экзамена, которые, соответственно, отличались сложностью заданий. Количество тех, кто не смог набрать минимальный балл на более простом варианте экзамена, сократилось по сравнению с предыдущими годами на пять тысяч человек.

В целом же результаты учеников, выбравших данный экзамен, остались на уровне прошедших лет. Схожих показателей добились и те школьники, которые сдавали географию и литературу: их было в общей сложности около 61 тысячи человек, примерно 10% которых не достигли минимального проходного балла. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее в ведомстве назвали число удаленных с экзаменов из-за нарушений участников ЕГЭ. Наиболее распространенными видами нарушений, из-за которых школьники покидали аудитории, по-прежнему остаются использование шпаргалок и смартфонов и других средств связи.