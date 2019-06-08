Меган Маркл впервые появилась на публике после родов

Герцогиня Сассекская Меган впервые появилась на публике после того, как родила первенца, принца Арчи. Об этом пишет The Mirror.

По информации издания, Меган Маркл, сопровождаемая супругом принцем Гарри и другими членами королевской семьи, прибыла на парад в честь дня рождения Елизаветы II под названием Trooping the Colour. Это мероприятие ежегодно проходит в Лондоне.

По случаю торжеств 37-летняя герцогиня облачилась в темно-синий наряд, дополнив его шляпкой и клатчем.

Напомним, 6 мая 2019 года в лондонской больнице Портленд Меган Маркл родила мальчика, который получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Младенец стал седьмым в очереди на престолонаследие.