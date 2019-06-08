СК РФ начал проверку обстоятельств жесткого приземления самолета в Подмосковье

Следственное управление на транспорте СК России проверит обстоятельства жесткой посадки легкомоторного самолета в Щелковском районе Подмосковья. Организована доследственная проверка.

Инцидент произошел неподалеку от деревни Кармолино. Небольшой частный самолет приземлился в лесном массиве.

Как сообщили «Звезде» в транспортном управлении, пилота с переломом руки доставили в больницу, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято дальнейшее решение.

Напомним, самолет совершил жесткое приземление возле деревни днем субботы, 8 июня. Пилот был на борту один. В результате инцидента никто, кроме него, не пострадал.