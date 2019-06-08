Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Южном Бутово

Сотрудники Следственного комитета (СК) России при поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе в московском районе Южное Бутово. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ГСУ СК РФ.

«Благодаря совместной работе следователей Главного управления и сотрудников уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии подозреваемые в совершении указанного преступления задержаны», - информирует ведомство.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июня в Южном Бутово был убит 34-летний Сергей Чуев, который являлся мастером спорта по греко-римской борьбе. Мужчина сделал замечание группе молодых людей, которые приставали к беременной девушке, после чего хулиганы набросились на него и избили до смерти.

Позже друг убитого спортсмена сообщил «Звезде» подробности трагического инцидента и рассказал, каким человеком был Сергей Чуев.