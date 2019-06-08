Следующее поколение внедорожников УАЗ получит технологии Aurus

Технологии, которые используются при производстве и эксплуатации премиальных автомобилей бренда Aurus, постепенно перейдут в класс более дешевых машин. В частности, современные технологии получат будущие модели УАЗ.

Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По словам министра промышленности, премиальные технологии уже используются компанией «УАЗ» в настоящее время и будут использоваться в дальнейшем при производстве машин среднего класса.

В компании Sollers, частью которой является ульяновский автоконцерн, конкретно рассказали, что именно станет частью внедорожников.

«Решения, которые использовались при разработке Aurus, мы планируем использовать при разработке платформы "Патриот-2020". Это элементы электронной архитектуры и решения по гибридной силовой установке», - рассказали в компании агентству RNS.

Также в российском автоконцерне продолжается работа над созданием «русского крузака» - новой модели автомобиля, которая призвана составить конкуренцию именитому японскому внедорожнику. Проект получит полноценную рамную конструкцию кузова и подвески. Создается автомобиль с целью сменить постепенно устаревающий «Патриот».