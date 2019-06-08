Друг убитого в Южном Бутово спортсмена рассказал подробности трагического инцидента

Убитый в столичном районе Южное Бутово мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев был человеком отзывчивым и всегда стремился помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации. Об этом рассказал друг погибшего, Сергей Поляков, в беседе с корреспондентом «Звезды».

«Сергей был еще молодым, но в свои годы он всего добился. Был образцом для подражания. Всегда стремился помогать людям. Всегда был отзывчивым и добрым», - сказал мужчина.

Поляков подтвердил, что Сергей Чуев был мастером спорта по греко-римской борьбе

«Меня приобщил к спорту, пытался тренировать детей», - вспоминает он.

С Сергеем Чуевым, по словам его друга, они были знакомы с детства, и уже с детских лет он был человеком справедливым, который не давал в обиду тех, кто слабее.

«Он заступился за девушку. Там сидели нетрезвые лица, которые хулиганили. К нему обратилась девушка с просьбой помочь пройти мимо них. Сергей помог, но ушел из жизни. Он постоянно заступался за людей. Никогда не проходил мимо. Всегда предотвращал правонарушение. Но при этом он никогда не проявлял агрессию. Всегда подходил к людям с улыбкой, разговаривал, и люди понимали. А что тут произошло, я даже не могу объяснить», - резюмировал Сергей Поляков.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июня в Южном Бутово был убит 34-летний Сергей Чуев, который являлся мастером спорта по греко-римской борьбе. Мужчина сделал замечание группе молодых людей, которые приставали к беременной девушке, после чего хулиганы набросились на него и избили до смерти.

По факту случившегося правоохранительными органами был организован комплекс оперативных действий и розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.