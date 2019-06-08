В Щелковском районе Подмосковья упал самолет

В Щелковском районе Подмосковья совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Инцидент произошел в деревне Кормолино.

Как сообщили «Звезде» в ГУ МЧС по Московской области, на борту в момент происшествия находился один человек - пилот, управлявший воздушным судном. В результате жесткого приземления он получил перелом руки.

Кроме мужчины, никто не пострадал. Самолет является его частной собственностью. Приземление не нанесло ущерба деревенским постройкам, возгорания также не последовало.