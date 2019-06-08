Евгения Медведева получила анонимную записку с угрозами

Российская фигуристка Евгения Медведева, которая в настоящее время является участницей японского шоу Fantasy On Ice, получила анонимное письмо с угрозами от местного недоброжелателя. В нем он назвал спортсменку «дьяволом» и потребовал, чтобы она уехала из Японии.

Об этом в своем Twitter сообщил друг россиянки, трехкратный чемпион по фигурному катанию Джонни Вейр. Он опубликовал фото записки и написал комментарий, в котором призвал не нести зло в фигурное катание.

© JohnnyGWeir, Twitter

Вейр при этом не стал рассказывать, кому именно предназначалось послание, но Медведева сама прокомментировала инцидент в своем Instagram, поблагодарив поклонников за поддержку.

«Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не в первый, не во второй и даже не в третий раз», - написала фигуристка.

© jmedvedevaj, Instagram

Между тем ранее спортсменка призналась, что скучает по России. В 2018 году фигуристка уехала в Канаду, сменив тренера.