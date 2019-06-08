К летнему сезону готовы: в Подмосковье благоустроили 290 пляжей

Власти Подмосковья привели к стандартам 290 пляжей, благодаря чему теперь там можно купаться, не опасаясь за свое здоровье. Чистая береговая зона появилась в каждом муниципалитете региона.

«Мы живем рядом с Москвой, и мы в хорошем смысле все время друг с другом конкурируем, чтобы стать лучше. Но наше конкурентное преимущество зимой - это лыжи, а летом - это пляжи, леса, ягоды, рыбалка», - приводит «360» слова вице-губернатора Московской области Натальи Виртуозовой.

По заявлениям чиновницы, в регионе была проведена огромная работа по обустройству и приведению пляжей к стандартам. На 290 из них уже можно безопасно купаться, однако, убеждена Виртуозова, нужно развиваться дальше и равняться на лучшие примеры.

«Это пляж на берегу Сенежа, который вот-вот откроется. Он очень красивый: с бассейнами, кафе. Чудесный пляж в Лыткарине - там белый песок, в этом году глава с инвесторами улучшили его, реновировали», - подчеркнула вице-губернатор.

Чиновница также заверила, что власти Московской области и дальше будут обновлять пляжи, поскольку этот вид отдыха крайне востребован среди жителей и гостей региона.

Ранее в управлении Роспотребнадзора назвали безопасные зоны для купания. По информации ведомства, в течение всего летнего сезона за ними будет осуществляться контроль, включая постоянный забор воды на анализы и публикацию отчетов проверки.