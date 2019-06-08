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В Петербурге ради спасения ребенка пожарный поднялся по стене дома без страховки: видео

Егор Левин
15:32 08.06.2019
Дверь квартиры, в которой плакал малыш, оказалась заперта, поэтому очевидцы вызвали спасателей.
© Видео: Надежда Гаджаева, VK © Фото: Надежда Гаджаева, VK

В Санкт-Петербурге пожарный спас ребенка с помощью штурмовой лестницы. Зацепив ее за окно на высоте не ниже 10-го этажа жилого дома, мужчина без страховки поднялся к плачущему малышу.

Громкий детский плач был слышен издалека. Неравнодушные люди попытались самостоятельно узнать, что случилось с ребенком, но дверь квартиры оказалась заперта. Тогда они вызвали пожарных.

Расчет прибыл на место без выдвижной лестницы, поэтому ему пришлось использовать штурмовую, которая значительно короче. Зацепив ее за окно злополучной квартиры, отважный пожарный без страховки забрался по ней к плачущему ребенку, чем вызвал бурные овации и крики одобрения очевидцев, находившихся внизу. Видео спасения опубликовано в социальных сетях.

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