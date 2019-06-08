Массовое нашествие мух на уральские поселки попало на видео
Насекомые заполонили заборы, дома, дороги и деревья; при попытке спугнуть их мухи через секунды вновь возвращаются на свои места.
© Видео: [ТЕ] Типичный Екатеринбург, VK © Фото: pixabay
В Свердловской области произошло нашествие навозных мух. Насекомые атаковали поселки Лазоревый и Дружинино.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях накануне, видно, насколько массовым оказалось нашествие насекомых. Мухи заполонили все вокруг: жилые дома, заборы, дороги и деревья.
При попытке спугнуть их насекомые через секунды вновь возвращаются на свои места, а пройти по дороге из-за мух практически невозможно. Из домов мертвых насекомых просто выметают метлами.
В настоящий момент ведется активная обработка территорий для уничтожения насекомых.