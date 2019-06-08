«Стабильно тяжелое»: сын Алибасова рассказал о самочувствии музыкального продюсера

Бари Алибасов до сих пор находится в медикаментозном сне, его состояние остается стабильно тяжелым. Такое заявление в беседе со «Звездой» сделал сын продюсера, Бари Алибасов-младший.

«Он до сих пор в медикаментозном сне, чтобы не чувствовал боли. У него было три проблемы: ожог дыхательных путей, желудка и кишечника. Опасности для жизни от желудка и дыхательных путей нет. Очень проблематичны ожоги кишечника, опасность от которых устранить до конца пока не удалось. Думаю, что еще день-два, и можно будет выдохнуть. Его состояние сейчас остается стабильно тяжелым», - сказал сын продюсера.

В настоящий момент музыкальный продюсер находится в реанимации НИИ имени Склифосовского, куда он попал после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб.

Как позже рассказал PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин, семья музыкального продюсера решила подать в суд на производителя вещества, которое он выпил.